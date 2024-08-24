Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1751 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1751 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31957 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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