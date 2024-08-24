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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1751 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1751 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31957 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2674 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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