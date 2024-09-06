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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 19, 2021
Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - January 19, 2021
Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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