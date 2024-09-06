Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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