Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 999 USD
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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