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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 22288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность F
Цена
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 999 USD
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Мексика 1 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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