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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 1 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 1 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3133 проданному на аукционе Stack's Bowers за 920 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
  • UBS (1)
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 19, 2021
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - January 19, 2021
Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - May 14, 2020
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - May 14, 2020
Продавец Heritage
Дата 14 мая 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - July 1, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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