Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 1 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3133 проданному на аукционе Stack's Bowers за 920 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 мая 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 1 июля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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