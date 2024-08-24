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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1753 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1753 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1753
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1753 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31829 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (4)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (1)
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность F
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - March 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1753 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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