Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1753 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1753
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1753 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31829 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность F
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1753 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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