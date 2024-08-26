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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1757 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1757 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1757
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (6)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
3962 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2018
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - February 16, 2017
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - February 16, 2017
Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 15, 2017
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
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Мексика 2 эскудо 1757 Mo MM на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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