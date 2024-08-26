Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1757 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1757
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1757 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3700 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
3962 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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