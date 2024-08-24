Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1751 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1751
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1751 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31101 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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