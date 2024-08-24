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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1751 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1751 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1751
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1751 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31101 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1751 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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