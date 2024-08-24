Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1749
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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