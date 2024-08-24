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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1749 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1749 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1749
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1749 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 31099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (3)
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность F
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2013
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - November 18, 2012
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность VF30 PCGS
Цена
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Cayón - December 10, 2006
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
Мексика 2 эскудо 1749 Mo MF на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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