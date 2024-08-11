Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1758 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1758
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1758 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32429 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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