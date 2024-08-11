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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1758 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1758 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1758 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1758
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1758 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 32429 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - January 8, 2018
Мексика 2 эскудо 1758 Mo MM на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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