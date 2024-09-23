Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1748
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 мая 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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