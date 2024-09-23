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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1748 года Mo MF (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1748 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1748
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1748 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
631 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - December 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - May 14, 2020
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - May 14, 2020
Продавец Heritage
Дата 14 мая 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2013
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - May 1, 2012
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF25 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - September 23, 2005
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - September 23, 2005
Продавец Heritage
Дата 23 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 9, 2004
Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1748 Mo MF на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1748 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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