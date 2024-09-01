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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)

Аверс монеты - 2 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI Реверс монеты - 2 эскудо 1756 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Фердинанд VI

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Cayón - December 20, 2023
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2196 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - April 27, 2020
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 13, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Jesús Vico - November 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - September 12, 2011
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
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Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Мексика 2 эскудо 1756 Mo MM на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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