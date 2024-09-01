Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1756 года Mo MM (Мексика, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Фердинанд VI
- Номинал 2 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1756 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Фердинанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3600 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (6)
- HERVERA (2)
- Jesús Vico (1)
- Sedwick (2)
- Soler y Llach (2)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (1)
- UBS (2)
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 5 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск