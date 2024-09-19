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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1801 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1801 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1801 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32680 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
2136 $
Цена в валюте аукциона 1980 EUR
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Katz - November 24, 2023
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе GINZA - October 10, 2022
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Stack's - February 24, 2022
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Stack's - October 22, 2020
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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