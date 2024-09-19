Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1801 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32680 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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