Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1801 Mo FT
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
8 эскудо 1801 Mo FM
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
4 эскудо 1801 Mo FM
Средняя цена 620 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 эскудо 1801 Mo FT
Средняя цена 940 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1801 Mo FM
Средняя цена 350 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1801 Mo FT
Средняя цена 710 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1801 Mo FT
Средняя цена 580 $
Продажи
0 18
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск