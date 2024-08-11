Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1801 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31320 проданному на аукционе Heritage Auctions за 940 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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