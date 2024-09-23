Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1801 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Silicua Coins
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность F15 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
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Где продать?
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