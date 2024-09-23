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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1801 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1801 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1801 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31278 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3995 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Silicua Coins - August 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - November 5, 2014
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность F15 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - January 12, 2010
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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