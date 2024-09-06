Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1801 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 5500 USD. Торги состоялись 7 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1690 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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