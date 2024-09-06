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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1801 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1801 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1801 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1801 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 5500 USD. Торги состоялись 7 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1690 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - January 13, 2022
Продавец Heritage
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - January 22, 2020
Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Morton & Eden - November 14, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 14 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1801 Mo FT на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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