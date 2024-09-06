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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1801 года Mo FT (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1801 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1801 года Mo FT - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32678 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Heritage (2)
  • Jesús Vico (1)
Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
509 $
Цена в валюте аукциона 530 EUR
Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
849 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1801 Mo FT на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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