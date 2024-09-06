Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1801 года Mo FT (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком Mo FT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32678 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Jesús Vico (1)
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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