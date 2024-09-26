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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1801 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1801 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1801 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3200 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1265 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мексика 4 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 517 USD
Мексика 4 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1801 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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