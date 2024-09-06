Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1801 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31298 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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