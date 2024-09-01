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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2243 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - January 19, 2023
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 PCGS
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - February 26, 2021
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Мексика 8 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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