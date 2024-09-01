Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2243 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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