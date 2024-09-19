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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1794 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1794 Mo FM
Средняя цена 2300 $
Продажи
2 105
Аверс
Реверс
4 эскудо 1794 Mo FM
Средняя цена 800 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 эскудо 1794 Mo FM
Средняя цена 470 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 эскудо 1794 Mo FM
Средняя цена 350 $
Продажи
0 12
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