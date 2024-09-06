Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24701 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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