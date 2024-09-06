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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24701 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1150 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ibercoin (1)
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  • Nomisma (1)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (2)
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - December 11, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 11 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Nomisma - April 30, 2021
Продавец Nomisma
Дата 30 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2010
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2010
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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