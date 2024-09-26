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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3183 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2990 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
930 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1131 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - January 20, 2022
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - September 12, 2019
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - September 12, 2019
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - November 8, 2013
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность XF
Цена
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2010
Мексика 4 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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