Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3183 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2990 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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