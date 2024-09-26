Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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