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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1794 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1794 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31271 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2015
Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1794 Mo FM на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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