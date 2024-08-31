Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1798 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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