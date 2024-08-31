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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1798 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1798 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1798 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1798 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1685 EUR
Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Александр - July 5, 2023
Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Александр - June 7, 2023
Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF40
Цена
Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Александр - May 10, 2023
Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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