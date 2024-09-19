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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1798 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1798 Mo FM
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
4 эскудо 1798 Mo FM
Средняя цена 820 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 эскудо 1798 Mo FM
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1798 Mo FM
Средняя цена 400 $
Продажи
0 9
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