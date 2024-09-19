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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1798 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 27000 MXN. Торги состоялись 8 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1536 $
Цена в валюте аукциона 27000 MXN
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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