Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1798 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1798 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Briggs & Bustos Numismatic Auctions за 27000 MXN. Торги состоялись 8 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
1536 $
Цена в валюте аукциона 27000 MXN
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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