Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1798 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1798 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31295 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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