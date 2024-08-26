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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1798 года Mo FM (Мексика, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1798 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1798 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1798
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31275 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - October 17, 2018
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2018
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - March 7, 2010
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - March 7, 2010
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность AU50 ICG
Цена
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Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - July 19, 2007
Мексика 1 эскудо 1798 Mo FM на аукционе Stack's - July 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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