Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1798 года Mo FM (Мексика, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1798
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1798 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31275 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1116 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность AU50 ICG
Цена
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Где продать?
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