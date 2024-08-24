Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1786 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1786 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 10 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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