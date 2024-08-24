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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1786 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1786 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1786 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1786 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 10 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (2)
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
879 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - October 17, 2018
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - August 16, 2018
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stephen Album - May 18, 2017
Продавец Stephen Album
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2014
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2013
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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