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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1786 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1786 Mo FM
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
4 эскудо 1786 Mo FM
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 эскудо 1786 Mo FM
Средняя цена 600 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1786 Mo FM
Средняя цена 320 $
Продажи
0 7
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