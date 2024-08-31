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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1786 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1786 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1786 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4920 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2790 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1853 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - September 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - April 22, 2022
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - October 29, 2020
Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Heritage - October 29, 2020
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2020
Сохранность F12 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1786 Mo FM на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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