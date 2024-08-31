Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1786 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 34128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4920 USD. Торги состоялись 18 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2790 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2020
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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