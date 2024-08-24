Каталог монет Карла III (1759-1788)

Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Карла III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,000 - 0 14
Мексика, Карл III
4 эскудо 1786 Mo FM
Золото $8,200 - 0 90
Мексика, Карл III
8 эскудо 1761 Mo MM
Золото $1,800 - 0 48
Мексика, Карл III
8 эскудо 1777 Mo FM
Золото $2,300 - 0 44
Мексика, Карл III
8 эскудо 1783 Mo FF
Золото $1,600 - 0 13
Мексика, Карл III
4 эскудо 1772 Mo FM
Золото $31,000 - 0 1
Мексика, Карл III
4 эскудо 1764 Mo MF
Золото $6,400 - 0 15
Мексика, Карл III
8 эскудо 1769 Mo MF
Золото $820 - 0 2
Мексика, Карл III
2 эскудо 1767 Mo MF
Золото $7,100 - 1 27
Мексика, Карл III
8 эскудо 1765 Mo MF
Золото $2,600 - 2 113
Мексика, Карл III
8 эскудо 1772 Mo FM
Золото $1,200 - 0 7
Мексика, Карл III
4 эскудо 1779 Mo FF
Золото $7,300 - 0 26
Мексика, Карл III
8 эскудо 1770 Mo MF
Золото $48,000 - 0 1
Мексика, Карл III
4 эскудо 1763 Mo MF
Золото $31,000 - 0 1
Мексика, Карл III
4 эскудо 1769 Mo MF
Золото $1,900 - 0 75
Мексика, Карл III
8 эскудо 1787 Mo FM
Золото $21,000 - 0 13
Мексика, Карл III
4 эскудо 1760 Mo MM
Золото $2,100 - 0 109
Мексика, Карл III
8 эскудо 1788 Mo FM
Золото $5,600 - 0 53
Мексика, Карл III
8 эскудо 1760 Mo MM
Золото $1,600 - 0 48
Мексика, Карл III
8 эскудо 1774 Mo FM
Золото $1,900 - 0 17
Мексика, Карл III
2 эскудо 1761 Mo MM
Золото $700 - 0 9
Мексика, Карл III
2 эскудо 1787 Mo FM
Золото $1,800 - 0 10
Мексика, Карл III
4 эскудо 1775 Mo FM
Золото $2,300 - 1 71
Мексика, Карл III
8 эскудо 1773 Mo FM
Золото $6,200 - 1 46
Мексика, Карл III
8 эскудо 1762 Mo MM
Золото $2,900 - 0 59
Мексика, Карл III
8 эскудо 1776 Mo FM
Золото $9,700 - 0 6
Мексика, Карл III
4 эскудо 1765 Mo MF
Золото $580 - 0 4
Мексика, Карл III
1 эскудо 1764 Mo MM
Золото $2,300 - 0 39
Мексика, Карл III
8 эскудо 1775 Mo FM
Золото $1,800 - 0 70
Мексика, Карл III
8 эскудо 1778 Mo FF
Золото $6,800 - 0 31
Мексика, Карл III
8 эскудо 1768 Mo MF
Золото $13,000 - 0 5
Мексика, Карл III
8 эскудо 1784 Mo FF
Золото $1,400 - 0 2
Мексика, Карл III
2 эскудо 1764 Mo MF
Золото $6,800 - 0 27
Мексика, Карл III
8 эскудо 1763 Mo MM
Золото $960 - 0 10
Мексика, Карл III
2 эскудо 1776 Mo FM
Золото $9,400 - 0 6
Мексика, Карл III
8 эскудо 1765 Mo MM
Золото $1,600 - 0 46
Мексика, Карл III
8 эскудо 1779 Mo FF
Золото $2,200 $3,100 0 35
Мексика, Карл III
8 эскудо 1780 Mo FF
Золото $370 - 0 10
Мексика, Карл III
1 эскудо 1780 Mo FF
Золото $1,400 - 0 2
Мексика, Карл III
2 эскудо 1762 Mo MF
Золото $9,600 - 0 6
Мексика, Карл III
4 эскудо 1768 Mo MF
Золото $6,400 - 0 6
Мексика, Карл III
8 эскудо 1764 Mo MF
Золото $2,400 - 0 58
Мексика, Карл III
8 эскудо 1786 Mo FM
Золото $2,900 - 0 3
Мексика, Карл III
4 эскудо 1782 Mo FF
Золото $1,500 - 0 16
Мексика, Карл III
1 эскудо 1760 Mo MM
Золото $980 - 0 9
Мексика, Карл III
4 эскудо 1784 Mo FM
Золото $1,600 - 0 32
Мексика, Карл III
8 эскудо 1784 Mo FM
Золото $6,200 - 0 3
Мексика, Карл III
4 эскудо 1767 Mo MF
Золото $1,200 - 0 21
Мексика, Карл III
1 эскудо 1762 Mo MM
Золото $2,100 - 0 39
Мексика, Карл III
8 эскудо 1781 Mo FF
Золото $740 - 0 4
Мексика, Карл III
4 эскудо 1787 Mo FM
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