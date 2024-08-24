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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Карла III (1759-1788)

Всего добавлено монет: 122

Период чеканки Карла III
Каталог монет Карл III 1759-1788
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Монеты Карла III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Мексика, Карл III
4 эскудо 1786 Mo FM
 Золото $1,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1761 Mo MM
 Золото $8,200 - 0 90Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1777 Mo FM
 Золото $1,800 - 0 48Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1783 Mo FF
 Золото $2,300 - 0 44Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1772 Mo FM
 Золото $1,600 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1764 Mo MF
 Золото $31,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1769 Mo MF
 Золото $6,400 - 0 15Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
2 эскудо 1767 Mo MF
 Золото $820 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1765 Mo MF
 Золото $7,100 - 1 27Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1772 Mo FM
 Золото $2,600 - 2 113Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1779 Mo FF
 Золото $1,200 - 0 7Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1770 Mo MF
 Золото $7,300 - 0 26Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1763 Mo MF
 Золото $48,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1769 Mo MF
 Золото $31,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1787 Mo FM
 Золото $1,900 - 0 75Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1760 Mo MM
 Золото $21,000 - 0 13Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1788 Mo FM
 Золото $2,100 - 0 109Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1760 Mo MM
 Золото $5,600 - 0 53Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1774 Mo FM
 Золото $1,600 - 0 48Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
2 эскудо 1761 Mo MM
 Золото $1,900 - 0 17Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
2 эскудо 1787 Mo FM
 Золото $700 - 0 9Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1775 Mo FM
 Золото $1,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1773 Mo FM
 Золото $2,300 - 1 71Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1762 Mo MM
 Золото $6,200 - 1 46Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1776 Mo FM
 Золото $2,900 - 0 59Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1765 Mo MF
 Золото $9,700 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
1 эскудо 1764 Mo MM
 Золото $580 - 0 4Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1775 Mo FM
 Золото $2,300 - 0 39Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1778 Mo FF
 Золото $1,800 - 0 70Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1768 Mo MF
 Золото $6,800 - 0 31Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1784 Mo FF
 Золото $13,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
2 эскудо 1764 Mo MF
 Золото $1,400 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1763 Mo MM
 Золото $6,800 - 0 27Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
2 эскудо 1776 Mo FM
 Золото $960 - 0 10Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1765 Mo MM
 Золото $9,400 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1779 Mo FF
 Золото $1,600 - 0 46Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1780 Mo FF
 Золото $2,200 $3,100 0 35Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
1 эскудо 1780 Mo FF
 Золото $370 - 0 10Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
2 эскудо 1762 Mo MF
 Золото $1,400 - 0 2Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1768 Mo MF
 Золото $9,600 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1764 Mo MF
 Золото $6,400 - 0 6Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1786 Mo FM
 Золото $2,400 - 0 58Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1782 Mo FF
 Золото $2,900 - 0 3Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
1 эскудо 1760 Mo MM
 Золото $1,500 - 0 16Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1784 Mo FM
 Золото $980 - 0 9Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1784 Mo FM
 Золото $1,600 - 0 32Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1767 Mo MF
 Золото $6,200 - 0 3Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
1 эскудо 1762 Mo MM
 Золото $1,200 - 0 21Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
8 эскудо 1781 Mo FF
 Золото $2,100 - 0 39Coin photo Coin photo
Мексика, Карл III
4 эскудо 1787 Mo FM
 Золото $740 - 0 4
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