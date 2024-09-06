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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1763 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1763 Mo MM
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
4 эскудо 1763 Mo MF
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1763 Mo MF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1763 Mo MM
Средняя цена 680 $
Продажи
1 15
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