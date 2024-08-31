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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1763 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1763 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1763 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1763 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 2 эскудо 1763 Mo MF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2036 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Мексика 2 эскудо 1763 Mo MF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Мексика 2 эскудо 1763 Mo MF на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Мексика 2 эскудо 1763 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1763 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1763 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1763 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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