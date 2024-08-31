Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1763 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1763 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
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