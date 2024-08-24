Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1763 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
36473 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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