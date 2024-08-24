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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1763 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1763 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1763 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1763 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
36473 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
3322 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Sovereign Rarities - March 14, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - January 7, 2019
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2018
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Numisor - October 21, 2016
Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - August 11, 2016
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2015
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Мексика 8 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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