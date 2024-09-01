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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1763 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1763 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1763 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1763
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1763 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3146 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1712 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 680 EUR
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Del Bosque, Briggs & Bustos - December 11, 2021
Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 11 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность VF35 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность F15 NGC
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Leu - October 30, 2009
Продавец Leu
Дата 30 октября 2009
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где купить?
Мексика 1 эскудо 1763 Mo MM на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VG
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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