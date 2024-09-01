Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1763 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1763
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1763 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3146 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3220 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Del Bosque, Briggs & Bustos
Дата 11 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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