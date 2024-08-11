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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1776 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1776 Mo FM
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
4 эскудо 1776 Mo FM
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1776 Mo FM
Средняя цена 960 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 эскудо 1776 Mo FM
Средняя цена 570 $
Продажи
0 18
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