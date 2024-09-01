Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1776 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31541 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2100 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Briggs & Bustos (1)
  • Cayón (1)
  • Heritage (4)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (3)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1314 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
686 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - September 7, 2017
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - September 7, 2017
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - June 26, 2014
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - June 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность F15 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 1 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1776 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск