Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1776 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31541 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2100 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1314 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июня 2014
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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