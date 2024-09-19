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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1776 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1776 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2000 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 4 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2143 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Мексика 4 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1116 $
Цена в валюте аукциона 1116 USD
Мексика 4 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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