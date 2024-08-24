Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1776 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32671 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Soler y Llach (1)
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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