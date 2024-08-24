Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1776 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32671 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2400 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Heritage (3)
  • HERVERA (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 552 USD
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1776 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск