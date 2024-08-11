Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1776 года Mo FM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1776 года Mo FM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32676 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (14)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Cayón (6)
  • Heritage (16)
  • Jesús Vico (3)
  • Morton & Eden (1)
  • Sedwick (4)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (8)
  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - May 6, 2024
Продавец Heritage
Дата 6 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - August 18, 2023
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1776 Mo FM на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1776 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск