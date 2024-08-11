Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1776 года Mo FM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком Mo FM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32676 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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