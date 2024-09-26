Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3534 проданному на аукционе Cayón Subastas за 12000 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Briggs & Bustos (2)
  • Cayón (6)
  • Heritage (7)
  • HERVERA (5)
  • Jesús Vico (3)
  • Künker (1)
  • Leu (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Stack's (8)
  • Status International (1)
  • UBS (1)
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Status International - June 7, 2024
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3835 $
Цена в валюте аукциона 5750 AUD
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - September 8, 2023
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - May 17, 2023
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Jesús Vico - April 21, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 15, 2019
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 17, 2018
Мексика 8 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1760 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск