Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 8 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 3534 проданному на аукционе Cayón Subastas за 12000 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3835 $
Цена в валюте аукциона 5750 AUD
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Briggs & Bustos
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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