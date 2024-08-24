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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1760 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1760 Mo MM
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
4 эскудо 1760 Mo MM
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 эскудо 1760 Mo MM
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 эскудо 1760 Mo MM
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16
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