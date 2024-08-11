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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (6)
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - July 16, 2023
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
3858 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Briggs & Bustos - September 9, 2022
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Sedwick - October 29, 2015
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - March 7, 2010
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - March 7, 2010
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 25, 2008
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 15, 2008
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - June 3, 2005
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 2 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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