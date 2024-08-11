Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (6)
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Продавец Briggs & Bustos
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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