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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31201 проданному на аукционе Heritage Auctions за 42300 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
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  • Heritage (2)
  • Stack's (7)
  • Tauler & Fau (1)
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
42000 $
Цена в валюте аукциона 42000 USD
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 12, 2010
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 24, 2009
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 15, 2008
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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