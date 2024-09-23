Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31201 проданному на аукционе Heritage Auctions за 42300 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
42000 $
Цена в валюте аукциона 42000 USD
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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