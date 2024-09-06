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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1760 года Mo MM - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1760
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 1 эскудо 1760 Mo MM на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1760 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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