Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1760 года Mo MM (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1760
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 1 эскудо 1760 года со знаком Mo MM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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