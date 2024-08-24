Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22218 проданному на аукционе Stack's Bowers за 23000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Heritage (1)
- Stack's (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
Цена
1131 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск