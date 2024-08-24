Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 4 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22218 проданному на аукционе Stack's Bowers за 23000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Heritage (1)
  • Stack's (3)
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
Цена
1131 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность F12 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - June 20, 2010
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - June 20, 2010
Продавец Stack's
Дата 20 июня 2010
Сохранность VF
Цена
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Мексика 4 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1768 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск