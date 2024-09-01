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Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Мексики 1768 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1768 Mo MF
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 эскудо 1768 Mo MF
Средняя цена 9600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 эскудо 1768 Mo MF
Средняя цена 680 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1768 Mo MF
Средняя цена 740 $
Продажи
0 8
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