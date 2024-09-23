Мексика Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Мексика
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мехико
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30863 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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