Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Мексика Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1768 года Mo MF (Мексика, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1768 года Mo MF - цена золотой монеты - Мексика, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Мексика
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мехико
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мексиканской монеты 2 эскудо 1768 года со знаком Mo MF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30863 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1880 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • HERVERA (2)
  • London Ancient Coins (1)
  • Soler y Llach (2)
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Soler y Llach - July 5, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе London Ancient Coins - November 11, 2015
Продавец London Ancient Coins
Дата 11 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Мексика 2 эскудо 1768 Mo MF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Мексики Каталог монет Карла III Монеты Мексики 1768 года Все мексиканские монеты мексиканские золотые монеты мексиканские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск